ФАС не увидела предпосылок для сильного роста цен на топливо на АЗС

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Специалисты Федеральной антимонопольной службы не увидели предпосылок для сильного роста цен на топливо на АЗС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя главы ФАС Виталия Королева.

По его словам, орган исполнительной власти регулярно докладывает в правительство о данной ситуации. Кроме того, принимаются соответствующие меры в регионах, проводится мониторинг того, что происходит в Крыму и на Дальнем Востоке.

"Мы не видим предпосылок для того, чтобы такой значительный рост, как заявляют коллеги, был", – отметил Королев.

Руководитель НТС ранее написал Михаилу Мишустину письмо, в котором предложил снизить акциз на бензин и дизельное топливо пятого экологического класса, а также отменить демпфер для стабилизации ситуации на топливном рынке. Он подчеркнул, что стоимость топлива в РФ может увеличиться на 13,77%.

При этом сообщалось, что ситуация с ценами на бензин и дизельное топливо стабилизировалась на биржевых торгах еще с 10 марта, а рост цен на АЗС идет в пределах инфляции.