Участок Калужско-Рижской линии метро временно закрыт

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Экономика

11:27

ФАС не увидела предпосылок для сильного роста цен на топливо на АЗС

экономика

Фото: depositphotos/vadimphoto1@gmail.com

Специалисты Федеральной антимонопольной службы не увидели предпосылок для сильного роста цен на топливо на АЗС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя главы ФАС Виталия Королева.

По его словам, орган исполнительной власти регулярно докладывает в правительство о данной ситуации. Кроме того, принимаются соответствующие меры в регионах, проводится мониторинг того, что происходит в Крыму и на Дальнем Востоке.

"Мы не видим предпосылок для того, чтобы такой значительный рост, как заявляют коллеги, был", – отметил Королев.

Руководитель НТС ранее написал Михаилу Мишустину письмо, в котором предложил снизить акциз на бензин и дизельное топливо пятого экологического класса, а также отменить демпфер для стабилизации ситуации на топливном рынке. Он подчеркнул, что стоимость топлива в РФ может увеличиться на 13,77%.

При этом сообщалось, что ситуация с ценами на бензин и дизельное топливо стабилизировалась на биржевых торгах еще с 10 марта, а рост цен на АЗС идет в пределах инфляции.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать