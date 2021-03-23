В Минэнерго оценили ситуацию с ростом цен на бензин

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Ситуация с ценами на бензин и дизельное топливо стабилизировалась на биржевых торгах еще с 10 марта, а рост цен на АЗС идет в пределах инфляции. Об этом сообщил замминистра энергетики РФ Павел Сорокин.

Так он прокомментировал слова главы Независимого топливного союза о возможности резкого роста цен на бензин и нестабильности текущей ситуации на рынке.

Сорокин считает, что мер по корректировке демпфера и по увеличению минимальных объемов продаж топлива на бирже, принятых кабмином, достаточно для сохранения стабильной ситуации.

Уточняется, что министерство выступило против отмены демпфирующего механизма нефтяной отрасли, поскольку в ведомстве считают, что именно он стабилизировал цены на бензин, а его отмена лишит рынок защитного механизма.

При этом Сорокин подчеркнул, что Минэнерго продолжает мониторинг на предмет дополнительных действий в случае необходимости, передает ТАСС.

Ранее в Независимом топливном союзе сообщили, что цены на бензин могут вырасти выше инфляции, а при худшем сценарии – почти на 14%. В НТС считают основной причиной увеличения стоимости рост индексов экспортной альтернативы (нетбэков).

Там указали, что цены на АИ-92 и АИ-95 с декабря 2020 года выросли более чем на 18,5 процента, достигнув 53,6 и 55,3 тысячи рублей за тонну соответственно. В свою очередь, нетбэки растут из-за планового повышения на четыре процента акцизов на бензин и дизельное топливо.

В Счетной палате ранее назвали риски повторения топливного кризиса 2018 года в РФ минимальными.