В Минэнерго оценили ситуацию с ростом цен на бензин

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
Ситуация с ценами на бензин и дизельное топливо стабилизировалась на биржевых торгах еще с 10 марта, а рост цен на АЗС идет в пределах инфляции. Об этом сообщил замминистра энергетики РФ Павел Сорокин.
Так он прокомментировал слова главы Независимого топливного союза о возможности резкого роста цен на бензин и нестабильности текущей ситуации на рынке.
Сорокин считает, что мер по корректировке демпфера и по увеличению минимальных объемов продаж топлива на бирже, принятых кабмином, достаточно для сохранения стабильной ситуации.
Уточняется, что министерство выступило против отмены демпфирующего механизма нефтяной отрасли, поскольку в ведомстве считают, что именно он стабилизировал цены на бензин, а его отмена лишит рынок защитного механизма.
При этом Сорокин подчеркнул, что Минэнерго продолжает мониторинг на предмет дополнительных действий в случае необходимости, передает ТАСС.
Ранее в Независимом топливном союзе сообщили, что цены на бензин могут вырасти выше инфляции, а при худшем сценарии – почти на 14%. В НТС считают основной причиной увеличения стоимости рост индексов экспортной альтернативы (нетбэков).
Там указали, что цены на АИ-92 и АИ-95 с декабря 2020 года выросли более чем на 18,5 процента, достигнув 53,6 и 55,3 тысячи рублей за тонну соответственно. В свою очередь, нетбэки растут из-за планового повышения на четыре процента акцизов на бензин и дизельное топливо.
В Счетной палате ранее назвали риски повторения топливного кризиса 2018 года в РФ минимальными.
Счетная палата предупредила о риске роста цен на топливо
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: