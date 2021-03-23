В НТС предупредили о резком скачке цен на бензин – СМИ

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Цены на бензин могут вырасти выше инфляции, а при худшем сценарии – почти на 14 процентов. Об этом говорится в письме Независимого топливного союза (НТС) премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.
Как пишет газета "Известия", которая ознакомилась с документом, в НТС считают основной причиной увеличения стоимости рост индексов экспортной альтернативы (нетбэков).
Там указали, что цены на АИ-92 и АИ-95 с декабря 2020 года выросли более чем на 18,5 процента, достигнув 53,6 и 55,3 тысячи рублей за тонну соответственно.
В свою очередь, нетбэки растут из-за планового повышения на четыре процента акцизов на бензин и дизельное топливо, уверены специалисты.
С 1 января 2021 года были увеличены параметры формулы расчета демпфирующих надбавок к возвратному акцизу для автобензина и дизельного топлива.
"Рост налоговой нагрузки на внутренний рынок повышает нетбэки. А это стимулирует экспортные и дестимулирует внутренние поставки", – пояснили в НТС.
В союзе предложили в качестве мер по противодействию росту цен снизить акцизы на бензин и дизель и отменить демпфер.
Также следует увеличить нормативы обязательных объемов реализации на бирже до 25 процентов от производства по бензину и 15 процентов по дизелю, говорится в письме.
Президент НТС Павел Баженов пояснил, что эти меры балансируют друг друга. В Минэнерго заявили, что проработают предложения, если получат такое поручение из правительства.
В Счетной палате ранее назвали риски повторения топливного кризиса 2018 года в РФ минимальными.
Счетная палата предупредила о риске роста цен на топливо
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