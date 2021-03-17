В Госдуме дали прогноз относительно будущих цен на бензин

Счетная палата РФ предупредила о возможном повторении топливного кризиса 2018 года. В Минэнерго, в свою очередь, этих опасений не разделяют. А в Кремле уточнили, что цены на топливо находятся под правительственным контролем. Разбираемся, может ли в стране подорожать бензин в ближайшее время.



Предпосылок нет?

О риске повторения топливного кризиса Счетная палата сообщила в рамках отчета о работе ведомства за 2020 год. В документе говорится, что в мае 2018 года повышение цен на топливо вынудило правительство разработать меры экстренного реагирования.

"В настоящее время отмечаются риски повторения роста розничных цен на топливо и, как следствие, возникновения социальной напряженности", – сказано в отчете.

Позднее в Счетной палате сообщили журналистам газеты "Известия" о корректировке своего прогноза. В ведомстве отметили, что изучают риски по всем направлениям государственной политики, включая сдерживание роста цен на топливо.

"В настоящее время по итогам нашего анализа действий правительства в 2018–2020 годах в этой сфере мы видим, что риски повторения сценария 2018 года минимальны", – пояснили в Счетной палате.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ситуация с ценами на топливо находится под контролем правительства. По его словам, глава государства сейчас не планирует встречаться с представителями нефтяных компаний.





Дмитрий Песков пресс-секретарь президента РФ Исходим из того, что правительство держит ситуацию под контролем, имеющиеся механизмы задействованы, они не позволят резко меняться ценам на топливо.

В Минэнерго также сообщили, что не видят предпосылок для повторения кризиса в текущем году. В ведомстве рассказали, что ряд мер для сдерживания роста розничных цен на бензин и дизельное топливо уже был принят.

Замминистра энергетики Павел Сорокин подчеркнул, что сегодня нефтяники снабжают внутренний рынок нефтепродуктами в полном объеме, увеличено производство бензина и растут товарные запасы.

"С начала февраля они выросли уже более чем на треть. Данный рост продолжается в рамках подготовки к весеннему периоду. Последние четыре торговые сессии уже наблюдается снижение оптовых цен на бензин, и мы рассчитываем, что данные меры будут способствовать сохранению стабильной обстановки на рынке", – пояснил он.



Кризис отменяется

Сдерживать цены помогает, в частности, разработанный в 2018 году так называемый демпферный механизм. С его помощью минимизируется эффект от колебания мировых цен на нефть на стоимость бензина в России.

Если экспортная стоимость бензина и топлива выше, чем внутри страны, государство частично компенсирует нефтяным компаниям эту разницу. А когда российские цены превышают экспортные, производители топлива отдают бюджету страны часть своей сверхприбыли. Механизм позволил в 2020 году сдержать цены на АЗС в рамках инфляции, подчеркнули в Минэнерго.

Член комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских рассказал Москве 24, что в обозримом будущем не видит проблем в топливном сегменте.





Игорь Ананских член комитета Госдумы по энергетике Я практически на 100% убежден, что удастся сдержать резкий рост цен. В отличие от прошлых лет к сложностям мы начали готовиться загодя. Тот комплекс мер, который сейчас прорабатывается, безусловно, позволит избежать скачкообразного роста.

Финансовый аналитик, экономист Алексей Коренев в разговоре с Москвой 24 напомнил, что с 1 мая текущего года российские власти поменяют механизм формирования цен на бензин и дизтопливо.

Новый подход еще больше поспособствует тому, что "повышение цен на нефть на мировом рынке не будет приводить к автоматическому скачку роста стоимости бензина внутри страны". В результате внутренний рынок станет менее зависимым от мировых цен, заключил финансовый аналитик.