В Минэнерго назвали причины роста стоимости бензина на АЗС

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Увеличение стоимости бензина и дизельного топлива на автозаправках в первую неделю марта связано с общим изменением индекса потребительских цен с начала года, передает ТАСС со ссылкой на сообщение Минэнерго.

"Текущее изменение цен нефтепродуктов в рознице в первую неделю марта связано с общим изменением индекса потребительских цен (ИПЦ) с начала года, колебаниями оптовых цен внутреннего рынка на фоне сезонного роста спроса на топливо, а также частично возросшего на фоне заморозков спроса на основные топлива", – сообщили в Минэнерго.

До этого Росстат сообщал о подорожании топлива в рознице в начале марта – так, средняя розничная цена бензина Аи-92 выросла на 11 копеек – до 44,38 рубля, Аи-95 – также на 11 копеек. В целом рост стоимости топлива за первую неделю марта достиг 0,3% при общей инфляции в 0,2%.

В Минэнерго подчеркнули, что ведется регулярный мониторинг топливного рынка в части как достаточности поставок, так и сохранения конечных цен на близком уровне к инфляции.

Чтобы ситуация не повлияла на потребителя, правительство дало рекомендации нефтяникам увеличить загрузку НПЗ для полного удовлетворения растущего спроса внутреннего рынка. Этому в том числе поспособствует договоренность о наращивании добычи Россией в рамках соглашения ОПЕК+.

Ранее в Минфине сообщили, что рост оптовых цен на топливо в РФ планируется сгладить в течение 1–2 месяцев. Получится это сделать благодаря действию демпфера. В 2018 году разработали механизм демпфера, заключающегося в обеспечении стабильных цен для потребителей в рознице на АЗС. При этом цены на топливо установлены независимо от уровня цен на нефть. Подобный механизм демпфера продемонстрировал эффективность в прошлые годы.

