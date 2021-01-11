В Минфине рассказали, когда будет сглажен рост оптовых цен на топливо в РФ

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Рост оптовых цен на топливо в РФ планируется сгладить в течение 1–2 месяцев. Получится это сделать благодаря действию демпфера, заявили представители министерства финансов России на официальном сайте.

"За счет действия демпфера наблюдающийся сейчас рост оптовых цен на топливо на бирже будет сглажен в течение месяца – двух, что обеспечит стабильность цен для конечных потребителей", – рассказали в ведомстве. Планируется, что рост цен на топливо по итогам 2021 года не будет превышать уровня инфляции.

В 2018 году разработали механизм демпфера, заключающегося в обеспечении стабильных цен для потребителей в рознице на АЗС. При этом цены на топливо установлены независимо от уровня цен на нефть.

Подобный механизм демпфера продемонстрировал эффективность в прошлые годы, обратили внимание в Минфине. Например, в 2019–2020 годах рост цен на топливо на АЗС не превысил 3%, добавили в пресс-службе.

Ранее эксперты предупредили о росте цен на топливо в России. Поставки бензина на внутренний рынок России снизились на 2,2 процента в период с 16 по 22 декабря 2020 года.