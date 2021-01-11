В Минфине рассказали, когда будет сглажен рост оптовых цен на топливо в РФ

Фото: depositphotos/zorandim
Рост оптовых цен на топливо в РФ планируется сгладить в течение 1–2 месяцев. Получится это сделать благодаря действию демпфера, заявили представители министерства финансов России на официальном сайте.
"За счет действия демпфера наблюдающийся сейчас рост оптовых цен на топливо на бирже будет сглажен в течение месяца – двух, что обеспечит стабильность цен для конечных потребителей", – рассказали в ведомстве. Планируется, что рост цен на топливо по итогам 2021 года не будет превышать уровня инфляции.
В 2018 году разработали механизм демпфера, заключающегося в обеспечении стабильных цен для потребителей в рознице на АЗС. При этом цены на топливо установлены независимо от уровня цен на нефть.
Подобный механизм демпфера продемонстрировал эффективность в прошлые годы, обратили внимание в Минфине. Например, в 2019–2020 годах рост цен на топливо на АЗС не превысил 3%, добавили в пресс-службе.
Ранее эксперты предупредили о росте цен на топливо в России. Поставки бензина на внутренний рынок России снизились на 2,2 процента в период с 16 по 22 декабря 2020 года.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: