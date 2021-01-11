Эксперты предупредили о росте цен на топливо в России

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Оптовые цены на топливо в России могут увеличиться в январе этого года, сообщает "Коммерсантъ".
С конца прошлого года из-за снижения предложения на внутреннем рынке был зафиксирован первый рост цен. При этом до ноября 2020 года цены на АИ-95 и АИ-92 уменьшались, но уже в декабре они увеличились на 8 процентов.
"Теоретически государство должно компенсировать компаниям часть потерь от продажи топлива внутри страны через демпфер, но в январе именно компании заплатят по этому механизму в бюджет", – передает "Коммерсантъ".
Специалисты компании "Петромаркет" считают, что падение объема продаж бензина на СПбМТСБ стало причиной подготовки производителями продукта на экспорт. На это повлияло то, что долгое время внутренний рынок проигрывал ему в доходности. Речь идет о периоде с 21 по 25 декабря, когда объем продаж упал на 15 процентов в сравнении с предыдущей неделей.
Поставки бензина на внутренний рынок России снизились на 2,2 процента в период с 16 по 22 декабря, при этом выпуск по сравнению с прошлой неделей увеличился на 2,6 процента. Такие данные приводит Центральное диспетчерское управление топливно-энергетического комплекса – филиал ФГБУ "РЭА" Минэнерго России (ЦДУ ТЭК)
По мнению экспертов "Петромаркета" это связано с ростом спроса перед новогодними праздниками.
Сообщается, что рост цен на бензин может быть закреплен и из-за повышения цен на нефть. Курс рубля к доллару при этом почти не укрепился, что делает экспорт топлива достаточно выгодным.
Консультант Vygon ConsUlting Евгений Тыртов отметил, что европейские котировки на бензин выросли на порядка 15 процентов, на дизельное топливо – на 9 процентов. Кроме того, Тыртов подчеркнул, что немаловажную роль в вопросе повышения цен на топливо сыграло и снижение пошлины на нефть и нефтепродукты. Эти факторы и повлияли на рост экспортной альтернативы, заключил специалист.
Ранее говорилось, что в 2020 году Россия снизила добычу нефти до минимума за десять лет. Уровень добычи нефти в России упал до показателя 2010 года, когда он составлял 512,3 миллиона тонн.
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