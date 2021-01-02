В 2020 году Россия снизила добычу нефти до минимума за десять лет

Фото: ТАСС/Алексей Андронов

Россия в 2020 году сократила добычу нефти и газового конденсата до 512,68 миллиона тонн, этот показатель является минимальным за последние 10 лет, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на данные Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК).

По его данным, за минувший год добыча упала на 8,6%, а в одном только декабре было зафиксировано снижение на 11,1% до 42,5 миллиона тонн.

Таким образом, уровень добычи нефти в России упал до показателя 2010 года, когда он составлял 512,3 миллиона тонн.

Ранее Владимир Путин на встрече с вице-премьером Александром Новаком заявил, что нефтяная отрасль в России должна чувствовать себя комфортно, но и с потребителями нельзя хулиганить.

Новак рассказал президенту о ценах на нефтепродукты. По его словам, механизм по сглаживанию эффектов влияния мировых цен, разработанный по поручению Путина, позволяет держать цены на нефтепродукты на уровне не выше инфляции. Вице-премьер заверил Путина, что власти будут следить за этим и дальше.