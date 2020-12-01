Нефть подорожала почти на терть из-за новостей о вакцинах

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Мировые цены на нефть по итогам ноября выросли в стоимости на 27,8 процентов по марке Brent и на 26,7 процентов по марке WTI.

По данным торгов, цена февральских фьючерсов Brent составляет 47,88 доллара за баррель, а январских марки WTI – 45,34 доллара за баррель. Как пишет РИА Новости, в ноябре основными факторами для динамики нефтяных цен стали новости о разработке вакцины от COVID-19.

За минувшую неделю нефть подорожала на 7-8 процентов, когда стало известно об успешных испытаниях вакцин компаний AstraZeneca, Moderna, Pfizer и BioNTech. На текущей неделе внимание инвесторов также приковано к заседаниям ОПЕК+, которые проходят 30 ноября и 1 декабря.

Организации стран – экспортеров нефти должны принять окончательное решение по параметрам соглашения о сокращении добычи нефти с 2021 года.

Аналитики Citigroup ранее пришли к выводу, что массовая вакцинация от коронавируса и оживление мировой экономики приведет к падению курса доллара в 2021 году на 20 процентов. Из-за низких ставок инвесторы будут вынуждены уйти из американских активов в международные.