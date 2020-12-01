Нефть подорожала почти на терть из-за новостей о вакцинах

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Мировые цены на нефть по итогам ноября выросли в стоимости на 27,8 процентов по марке Brent и на 26,7 процентов по марке WTI.
По данным торгов, цена февральских фьючерсов Brent составляет 47,88 доллара за баррель, а январских марки WTI – 45,34 доллара за баррель. Как пишет РИА Новости, в ноябре основными факторами для динамики нефтяных цен стали новости о разработке вакцины от COVID-19.
За минувшую неделю нефть подорожала на 7-8 процентов, когда стало известно об успешных испытаниях вакцин компаний AstraZeneca, Moderna, Pfizer и BioNTech. На текущей неделе внимание инвесторов также приковано к заседаниям ОПЕК+, которые проходят 30 ноября и 1 декабря.
Организации стран – экспортеров нефти должны принять окончательное решение по параметрам соглашения о сокращении добычи нефти с 2021 года.
Аналитики Citigroup ранее пришли к выводу, что массовая вакцинация от коронавируса и оживление мировой экономики приведет к падению курса доллара в 2021 году на 20 процентов. Из-за низких ставок инвесторы будут вынуждены уйти из американских активов в международные.
Стоимость нефти марки Brent поднялась выше $48 за баррель
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: