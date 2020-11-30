Эффективность вакцины против коронавируса от Moderna оценили в 94,1%

Фото: AP Photo/Hans Pennink

Вакцина против коронавирусной инфекции, которую разработала американская компания Moderna, продемонстрировала эффективность в 94,1% при первоначальном анализе, а при тяжелых случаях коронавируса эффективность препарата составила 100%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на релиз компании.

"Эффективность вакцины против COVID-19 составила 94,1%, эффективность вакцины при тяжелом (течении) COVID-19 составила 100%", – говорится в сообщении.

Отмечается, согласно исследованию, препарат хорошо переносится, серьезных проблем с безопасностью в настоящий момент не выявлено.

В сообщении говорится, что в третьей фазе испытания вакцины приняли участие 30 тысяч человек. Первичный анализ исследовал эффективность препарата на 196 добровольцах с коронавирусом, у 30 из них болезнь протекала в тяжелой форме.

Ранее в компании Moderna, которая разрабатывает вакцину от коронавируса, заявили о том, что препарат обойдется странам-покупателям в 25–37 долларов за дозу. По словам руководителя организации, это невысокая стоимость – здравоохранение тратит больше средств на лечение тяжелых случаев коронавируса.

