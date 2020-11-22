В США разрешили использовать от COVID-19 сыворотку из антител

10:05
Фото: AP/Ross D. Franklin
Использовать экспериментальную сыворотку из антител разрешило управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США. Об этом сообщается на сайте организации.
В США применять препарат, которым лечили Дональда Трампа, будут в экстренных случаях. Например, получить такой коктейль из антител смогут пациенты, у которых легкая и средняя форма коронавируса. Пациент должен быть старше 12 лет, его вес должен составлять более 40 килограммов.
"Сюда входят люди в возрасте 65 лет и старше или страдающие определенными хроническими заболеваниями", – отметили в управлении.
Однако в ведомстве подчеркнули: препарат не будут назначать тем, кто нуждается в кислородной терапии. Среди побочных эффектов сыворотки – жар и озноб, зуд и сыпь, покраснения и даже анафилактический шок.
Ранее в компании Moderna, которая разрабатывает вакцину от коронавируса, заявили о том, что препарат обойдется странам-покупателям в 25–37 долларов за дозу. По словам руководителя организации, это невысокая стоимость – здравоохранение тратит больше средств на лечение тяжелых случаев коронавируса.
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