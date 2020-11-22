Биолог рассказала об опасных последствиях коронавируса у норок для человека

Фото: TASS/AP/Mads Claus Rasmussen

Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова рассказала, что новый штамм коронавируса, взятый у норок, отличается от изначального на четыре мутации, из-за чего он приобрел новые свойства.

По ее словам, если вирус перейдет к человеку, то это грозит появлением большого числа "суперраспространителей". При этом в эфира на YouTube биолог подчеркнула, что в естественных условиях подобного еще не происходило.

Баранова также указала на лабораторные исследования, согласно результатам которых в большинстве случаев антитела, взятые у людей, переболевших оригинальной формой COVID-19, не могут нейтрализовать мутировавший вирус.

"Это значит, что иммунитет, приобретенный на оригинальный вирус, не защищает от вируса "норочьего". Не у всех людей, у некоторых все равно высаживание происходило, просто титр немножко снижался", – объяснила Баранова.

Правительство Дании ранее приняло решение об уничтожении всех норок на зверофермах для предотвращения распространения мутировавшего коронавируса. В стране зарегистрировано 12 человек с мутировавшим вирусом.