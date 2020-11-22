Биолог рассказала об опасных последствиях коронавируса у норок для человека

06:58
Фото: TASS/AP/Mads Claus Rasmussen
Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова рассказала, что новый штамм коронавируса, взятый у норок, отличается от изначального на четыре мутации, из-за чего он приобрел новые свойства.
По ее словам, если вирус перейдет к человеку, то это грозит появлением большого числа "суперраспространителей". При этом в эфира на YouTube биолог подчеркнула, что в естественных условиях подобного еще не происходило.
Баранова также указала на лабораторные исследования, согласно результатам которых в большинстве случаев антитела, взятые у людей, переболевших оригинальной формой COVID-19, не могут нейтрализовать мутировавший вирус.
"Это значит, что иммунитет, приобретенный на оригинальный вирус, не защищает от вируса "норочьего". Не у всех людей, у некоторых все равно высаживание происходило, просто титр немножко снижался", – объяснила Баранова.
Правительство Дании ранее приняло решение об уничтожении всех норок на зверофермах для предотвращения распространения мутировавшего коронавируса. В стране зарегистрировано 12 человек с мутировавшим вирусом.
Россельхознадзор заявил об отсутствии случаев заражения норок коронавирусом в РФ
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: