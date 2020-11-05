В Дании истребят всех норок из-за мутации коронавируса

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Фото: TASS/EPA/MADS CLAUS RASMUSSEN
Правительство Дании приняло решение об уничтожении всех норок на зверофермах для предотвращения распространения мутировавшего коронавируса.
"Все норки в Дании должны быть убиты", – сказала премьер-министр Метте Фредериксен на пресс-конференции, которую транслировало Датское радио.
По словам Фредериксен, истребление обусловлено тем, что у норок обнаружили мутировавшую инфекцию, которая распространяется на людей.
Премьер-министр добавила, что новый коронавирус ослабляет способность к образованию антител, поэтому необходимы решительные действия.
Помощь фермерам в уничтожении норок окажут экстренные службы и вооруженные силы. Коронавирус был зафиксирован среди 1 139 норковых ферм в Дании.
В стране зарегистрировано 12 человек с мутировавшим вирусом. Всего количество подтвержденных случаев COVID-19 составляет 50 530, скончались 729 пациентов.
В мае случай передачи коронавируса от норки человеку зафиксировали в Нидерландах. Заражение также выявили на ферме, где проживает более 20 тысяч животных.
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