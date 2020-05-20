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В мире

04:45

В Европе зарегистрировали случай передачи COVID-19 от норки человеку

за рубежом животные

Фото: ТАСС/Виктор Драчев

В Нидерландах зафиксировали случай передачи коронавируса от норки человеку. Заражение выявили на звероводческой ферме, где проживает более 20 тысяч животных.

Звери были протестированы после появления у них некоторых симптомов, в том числе затрудненного дыхания.

В апреле власти ограничили доступ к фермам в качестве меры предосторожности, однако тогда отмечалось, что риска передачи вируса от норок к человеку нет.

В результате министр сельского хозяйства страны в письме парламенту признала, что выпущенные ранее ее ведомством рекомендации были ошибочными.

Однако она отметила, что риск заражения человека от животных все еще оценивается как минимальный, сообщает "Газета.ру".

Специалисты Высшей школы экономики ранее предупредили, что существует риск распространения коронавирусной инфекции птицами, животными и насекомыми.

Болеют ли COVID-19 домашние животные

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