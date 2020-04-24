Ученые предупредили о риске распространения COVID-19 птицами

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Специалисты Высшей школы экономики предупредили, что существует риск распространения коронавирусной инфекции птицами, животными и насекомыми. Об этом сообщает газета "Известия".

Как полагают специалисты, эти варианты развития событий нужно учитывать и разработать систему мониторинга. С данной инициативой исследователи обратились в Совфед и к вице-премьеру Татьяне Голиковой.

Исследователи из КНР предположили, что переносчиками COVID-19 могут быть городские голуби. В то же время другие эксперты отмечают, что человеку заразиться коронавирусом от животного невозможно. Но ученые из ВШЭ настаивают, что во время сезонной миграции миллиарды птиц преодолевают большие расстояния по всему миру и именно они являются главным переносчиком паразитов и патогенов, в том числе гриппа, коронавирусов, возбудителей энцефалита.

По словам директора Института экологии НИУ ВШЭ Бориса Моргунова, это не последняя пандемия, поэтому нужен системный подход к проблеме, рассчитанный на долгосрочный период.

"Отсутствие экспертного мнения о возможностях распространения вируса животными и социальная напряженность граждан поднимают в топ новостей околонаучные сообщения об опасности домашних животных", – подчеркнул Моргунов.

По словам специалиста, превентивные меры являются менее затратными, чем рефлексия по поводу уже свершившейся эпидемии.

Заместитель руководителя Россельхознадзора Константин Савенков ранее заявил, что кошки и собаки могут заразиться коронавирусом от своих хозяев. По его словам, подобные инциденты произошли в Бельгии, Гонконге и США. При этом специалист заверил, что в обратную сторону процесс не работает.

Тем не менее для безопасности и хозяев, и домашних животных следует соблюдать базовые правила гигиены. После выгула следует помыть животному лапы, а себе – руки. Последний прием также следует применять после каждого контакта с питомцем.

В столичном комитете ветеринарии подтвердили, что вирус не передается от животных к человеку. Поэтому нет оснований избавляться от питомцев или принимать иные меры, чтобы якобы себя обезопасить.

