В Россельхознадзоре заявили о возможности заражения животных COVID-19 от хозяев

17:56
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Заместитель руководителя Россельхознадзора Константин Савенков заявил, что кошки и собаки могут заразиться коронавирусом от своих хозяев. Об этом сообщает ТАСС.
"Существует определенный риск заражения животных в результате их тесного контакта с инфицированными людьми. Всемирная организация здравоохранения сообщила, что несколько собак, кошек, тигров были заражены COVID-19 после тесного контакта с инфицированными людьми", – заявил специалист.
Он уточнил, что подобные инциденты произошли в Бельгии, Гонконге и США. При этом специалист заверил, что в обратную сторону процесс не работает.
Тем не менее для безопасности и хозяев, и домашних животных следует соблюдать базовые правила гигиены. После выгула следует помыть животному лапы, а себе – руки. Последний прием также следует применять после каждого контакта с питомцем.
В столичном комитете ветеринарии подтвердили, что вирус не передается от животных к человеку. Поэтому нет оснований избавляться от питомцев или принимать иные меры, чтобы якобы себя обезопасить.
"Доктор 24": "питомцы"
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