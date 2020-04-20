Сотрудники ВДНХ подкармливают белок и птиц, пока москвичи остаются дома

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Сотрудники ВДНХ подкармливают обитающих на территории выставки белок и птиц, несмотря на то, что выставка временно закрыта для посетителей. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
"Несколько раз в неделю подкорм птицам и зверям приносят наши неравнодушные сотрудники, которые продолжают следить за чистотой и порядком на территории главной выставки страны", – рассказали в пресс-службе ВДНХ.
Они отметили, что перед работой сотрудники запасаются орехами, подсолнечными семечками, сухофруктами и пшеничными сухарями. Именно такой рацион для зверей и птиц был составлен зоологами.
Всего на территории выставки обитает порядка 300 белок. Их можно встретить в ландшафтном парке, неподалеку от Дома культуры, рядом с интерактивным музейным комплексом "Буран" и в парке "Останкино". На водоемах можно увидеть множество уток, которые могут самостоятельно добывать себе пищу. В их рацион входит трава, мальки рыб и головастики.
Также на ВДНХ обитают синицы, ополовники, зяблики, поползни и другие птицы. К лету, как отмечают сотрудники выставки, количество пернатых увеличится. В теплое время можно будет увидеть дятлов семи видов, два вида ястребов, четыре вида сов и другие редкие виды птиц, которые занесены в Красную книгу Москвы.
Сейчас ВДНХ временно закрыта для посетителей в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Прогуляться по павильонам и посмотреть познавательные видеоматериалы можно в режиме онлайн. На видеопрогулках посетителям расскажут о территории ВДНХ в начале 1940-х, о павильоне "Космос" и о других достопримечательностях выставки.
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