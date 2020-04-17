Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

ВДНХ подготовила виртуальную экскурсию по крышам павильонов к Международному дню охраны памятников и достопримечательных мест. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

"В рамках спецпроекта "Люди над людьми" мы расскажем, как создавали эти статуи, что символизируют их жесты, позы и одежда, а также как связаны памятники с культурой народов Советского Союза. Покажем их исторические фотографии из архивов ВДНХ и современные снимки, снятые на крышах при помощи квадрокоптера", – рассказал куратор музея ВДНХ Павел Нефедов.

Автор виртуальной экскурсии рассказал, что создатели ВДНХ в значительной степени вдохновлялись традициями классической архитектуры.

Посетителей сайта ВДНХ познакомят со скульптурами шести павильонов – № 1, 18, 51, 58, 59 и 71. Экскурсия доступна по ссылке. Впоследствии проект "Люди над людьми" расширится, в него будут добавлены истории о павильонах № 11 "Металлургия", № 67 "Советская печать" и № 68 "Угольная промышленность".

Ранее сообщалось, что другая онлайн-программа ВДНХ, посвященная Дню космонавтики, собрала порядка 2 миллионов зрителей. В нее включили диктант на космические темы, видеобеседу с летчиком-космонавтом и другое.

