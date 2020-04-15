На ВДНХ появятся лавандовые кусты, аптекарский огород и "поля Кандинского"

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Цветы, кустарники и деревья начнут высаживать на ВДНХ, сообщает портал мэра и правительства Москвы. До середины июня на территории главной выставки высадят более 800 тысяч цветов.
Территорию украсят бегонии, вербена буэнос-айресская, пеларгонии, декоративные розы, лаванда и другие растения. Новинками сезона станут цветочные композиции в Сибирском и Нальчикском скверах, где нет цветов с 1990-х.
В частности, в Сибирском сквере, который расположен за строением 538, высадят более 11 тысяч многолетних цветов – вейник, молинию, мшанку и другие. Там же появятся кустарники можжевельника и боярышника, черемуха Маака, клены, яблони и декоративные розы разных оттенков.
В Нальчикском сквере, расположенном недалеко от павильонов № 34 "Космос" и № 51 "Мясная промышленность", высадят разные сорта шалфея, эхинацеи, крокуса, а также кусты узколистной лаванды "манстед".
В аптекарском огороде, восстановленном на ВДНХ спустя 30 лет, можно будет почувствовать аромат лечебных трав. Всего на площади почти 300 квадратных метров высадят 3,5 тысячи растений.
Главную выставку страны этим летом будут украшать почти 579 тысяч алиссумов и бегоний разных сортов. Цветочные композиции можно будет увидеть у павильона "Рабочий и колхозница", в начале Центральной аллеи, возле фонтана "Дружба народов", на цветочном партере у фонтана "Каменный цветок".
Также на ВДНХ высадят более 35 тысяч кустов роз и более 600 тысяч тюльпанов.
Ранее сообщалось, что в 2020 году в столице планируется высадить более 750 тысяч деревьев и кустарников. По официальным данным, за 2019 год в столице появились 79 тысяч новых деревьев и 1,6 миллиона кустарников. В число площадок по озеленению, помимо парков культуры и отдыха, скверов и особо охраняемых природных территорий, вошли участки вдоль улиц и магистралей, дворы жилых домов и социальных учреждений.
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