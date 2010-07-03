Более 750 тысяч деревьев и кустарников высадят в Москве в 2020 году

15:14
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В 2020 году в столице планируется высадить более 750 тысяч деревьев и кустарников. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы по итогам заседания президиума городского правительства.
"Благодаря дополнительной высадке деревьев и кустарников Москва остается одним из самых "зеленых" мегаполисов мира. Кроме того, это позволяет: улучшать экологическую ситуацию в городе; обновлять зеленые насаждения, постепенно заменять аварийные деревья; повышать экологическую грамотность горожан и формировать у населения бережное отношение к природе; улучшать эстетическое восприятие общественных пространств", – говорится в сообщении.
По официальным данным, за 2019 год в столице появились 79 тысяч новых деревьев и 1,6 миллиона кустарников. В число площадок по озеленению, помимо парков культуры и отдыха, скверов и особо охраняемых природных территорий, вошли участки вдоль улиц и магистралей, дворы жилых домов и социальных учреждений.
До конца года планируется высадить еще более 7 тысяч деревьев и в зимне-весенний период более 150 тысяч кустарников
Значительная часть озеленения в Москве произведена за счет программы "Миллион деревьев" – 14 и 780 тысяч деревьев и кустарников соответственно. Акция развернулась на территории 3 060 дворов столицы и у школ, поликлиник, иных общественных учреждений.
Еще один важный для столицы проект – "Наше дерево". Он стартовал 15 апреля 2019 года. Согласно условиям программы, каждому новорожденному москвичу вместе со свидетельством о рождении выдают сертификат на высадку именного дерева – на выбор предлагают несколько пород. Специалисты городской службы озеленения берут на себя всю подготовку, а жителям столицы достаточно приехать на высадку в городской парк. Заявки на участие в будущем году принимают с 1 августа 2019 года, а дедлайн назначен на 31 июля 2020-го.
В конце ноября на портале "Активный гражданин" стартовал опрос о благоустройстве дворов. Москвичам предстоит выбрать, каким они видят развитие придомовой территории и какие аспекты хотели бы улучшить.
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