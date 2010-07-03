Более 160 спортивных площадок появилось в зеленых зонах столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

С начала текущего года в зеленых зонах столицы появилось более 160 спортивных площадок. Они были оборудованы в рамках благоустройства и озеленения зон отдыха, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"С начала этого года в зеленых зонах столицы появилась 161 спортивная площадка и 61 стол для игры в пинг-понг. Площадки располагаются на территориях 140 парков. До конца года количество благоустроенных территорий увеличится до 161", – говорится в сообщении.

Уточняется, что на данный момент горожанам доступны 19 площадок для игры в футбол и мини-футбол, четыре скейт-парка, 18 площадок для волейбола и баскетбола, восемь памп-треков, два теннисных корта, 92 зоны для воркаута, 16 хоккейных коробок, поле для регби и BMX-велодром. Также установлен 61 стол для игры в пинг-понг.

Как отмечается, в городе физкультурой и спортом регулярно занимаются почти 4,5 миллиона горожан. Это 38,7% жителей столицы.

За 9 лет в Москве благоустроили 700 общественных пространств. В этом году в городе появилось 139 парков, скверов и рекреационных зон. К концу года в столице будет 730 благоустроенных территорий общей площадью более 16,2 тысячи гектаров. Больше всего их на юге Москвы.

С начала года обновили и установили 279 детских площадок. Всего до конца 2019 года на парковых и озелененных территориях обустроят и обновят почти 320 площадок для детей.