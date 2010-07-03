Почти 280 детских площадок установили и обновили в столице с начала года

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Фото: портал мэра и правительства Москвы
С начала года в столице обновили и установили 279 детских площадок. Всего до конца года на парковых и озелененных территориях обустроят и обновят почти 320 площадок для детей, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
"Они находятся на 139 парковых и озелененных территориях. Игровые комплексы на них приспособлены для детей разных возрастов. Всего до конца года в Москве создадут и обновят 318 детских площадок. Работы ведутся в рамках благоустройства 161 парковой и озелененной территории, а также водных объектов", – говорится в сообщении.
Как уточняется, на территории усадьбы Люблино во время благоустройства установили шесть детских площадок для детей до шести лет.
В пресс-службе столичного департамента капитального ремонта отметили, что площадки оборудовали в непосредственной близости от жилых домов.
"Среди них следует отметить одну площадку, на которой установлен необычный игровой комплекс. Он будет интересен детям всех возрастов – это большая интерактивная арка, в которую встроено 10 разнообразных игр", – приводится в материале сообщение пресс-службы.
За последние три года в парках, скверах и рекреационных зонах создали и обновили около 500 площадок для детей. По завершении работ в текущем году их количество увеличится почти до 800.
Как сообщалось ранее, в Детском Черкизовском парке на востоке столицы создали кластер альтернативных видов спорта. Там появилась вся необходимая инфраструктура для занятий, в том числе раздевалки, пункты проката спортинвентаря, велопарковки и зона отдыха для спортсменов.
На площади более четырех тысяч квадратных метров оборудовали скейт-парк и памп-трек. Кроме того, как отметил заммэра, специалисты провели реконструкцию регбийного поля для детской секции.
В начале сентября Сергей Собянин сообщил, что каждый год в столице реконструируют, восстанавливают или создают около ста скверов, парков и зеленых территорий.
Он отметил, что парки планируется создать в каждом районе. К примеру, уже в этом году должно завершиться комплексное благоустройство парка на набережной в Капотне.
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