Почти 280 детских площадок установили и обновили в столице с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

С начала года в столице обновили и установили 279 детских площадок. Всего до конца года на парковых и озелененных территориях обустроят и обновят почти 320 площадок для детей, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"Они находятся на 139 парковых и озелененных территориях. Игровые комплексы на них приспособлены для детей разных возрастов. Всего до конца года в Москве создадут и обновят 318 детских площадок. Работы ведутся в рамках благоустройства 161 парковой и озелененной территории, а также водных объектов", – говорится в сообщении.

Как уточняется, на территории усадьбы Люблино во время благоустройства установили шесть детских площадок для детей до шести лет.

В пресс-службе столичного департамента капитального ремонта отметили, что площадки оборудовали в непосредственной близости от жилых домов.

"Среди них следует отметить одну площадку, на которой установлен необычный игровой комплекс. Он будет интересен детям всех возрастов – это большая интерактивная арка, в которую встроено 10 разнообразных игр", – приводится в материале сообщение пресс-службы.

За последние три года в парках, скверах и рекреационных зонах создали и обновили около 500 площадок для детей. По завершении работ в текущем году их количество увеличится почти до 800.

Как сообщалось ранее, в Детском Черкизовском парке на востоке столицы создали кластер альтернативных видов спорта. Там появилась вся необходимая инфраструктура для занятий, в том числе раздевалки, пункты проката спортинвентаря, велопарковки и зона отдыха для спортсменов.

На площади более четырех тысяч квадратных метров оборудовали скейт-парк и памп-трек. Кроме того, как отметил заммэра, специалисты провели реконструкцию регбийного поля для детской секции.

В начале сентября Сергей Собянин сообщил, что каждый год в столице реконструируют, восстанавливают или создают около ста скверов, парков и зеленых территорий.

Он отметил, что парки планируется создать в каждом районе. К примеру, уже в этом году должно завершиться комплексное благоустройство парка на набережной в Капотне.

