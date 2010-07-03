Ежегодно в Москве создают около 100 скверов, парков и зеленых территорий

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Ежегодно в столице реконструируют, восстанавливают или создают около ста скверов, парков и зеленых территорий, сообщил Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 24".

"Это бывшие пустыри, практически не обихоженные, это часть особо охраняемых природных территорий – они так называются, но если внимательно посмотреть, там иногда несанкционированные свалки, гаражи, промзоны и так далее. И мы потихоньку отвоевываем у этой некомфортной среды место под новые парки и скверы", – пояснил мэр.

Он рассказал, что парки планируется создать в каждом районе. К примеру, уже в этом году должно завершиться комплексное благоустройство парка на набережной в Капотне. По словам Собянина, несмотря на то, что, с одной стороны, там расположен Московский НПЗ, с другой стороны – Москва-река и огромные зеленые территории, к которым невозможно было подойти.

В прошлом году на Ходынском поле открылся парк с искусственными холмами, смотровыми площадками и благоустроенной набережной, напомнил мэр.

Также в 2018 году после комплексного благоустройства открылся ландшафтный парк в Южном Бутове. На его территории расположены зеленый театр на 300 мест, летний театр на 100 мест, амфитеатр на 170 мест, танцплощадка, крытые беседки, перголы, подвесные качели.

Сейчас ведется благоустройство территорий вдоль реки Яузы. Планируется создать единое рекреационное пространство с детскими и спортивными площадками, экотропой и местами для тихого отдыха. Также, отметил Собянин, сейчас ведется реабилитация и самой реки, а также территорий, расположенных по обоим берегам Яузы.

В ближайшие годы в Москве приведут в порядок 150 километров набережных, заявил ранее Сергей Собянин. На 2019 год запланировано благоустройство в районах ЗИЛ, Замоскворечье, Капотня, в Кожуховском затоне и на берегу Сходни.

