Благоустройство детских игровых зон началось в парке "Дубки"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На территории парка "Дубки" в Северном административном округе столицы началось благоустройство детских игровых зон. Работы будут проходить на площади более 1,3 тысячи квадратных метров, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

На двух старых площадках специалисты уже демонтировали все игровое оборудование, а одна площадка почти полностью готова.

"Здесь уже установили новое игровое оборудование, осталось уложить финишный слой резинового покрытия. Кроме того, приступили к устройству оснований для оставшихся двух игровых зон. В дальнейшем эти детские площадки тоже покроют прорезиненным травмобезопасным покрытием из каучуковой крошки", – говорится в сообщении.

Одна из площадок будет рассчитана на детей старше шести лет. Там расположится большой игровой комплекс, в центре которого установят двухэтажную башню. Спуститься с нее можно будет по длинной горке-трубе.

Для детей в возрасте от трех до шести лет обустроят площадку размером более 260 квадратных метров. Там поставят спортивно-игровой комплекс с четырьмя башнями и горкой, качели-балансиры и интерактивные панели.

Для детей младше трех лет оборудуют площадку с песочницей, качелями, игровым комплексом, модулями для развития мелкой моторики.

Ранее сообщалось, что при благоустройстве парка "Дубки" в Тимирязевском районе столицы учтут пожелания местных жителей.

Предполагается, что в парке обустроят новый каток площадью около 1,5 тысячи квадратных метров.

В рамках работ также планируют изменить облик указателей, которые появятся в "Дубках" после благоустройства. Специалисты высадят в парке деревья и кустарники, обустроят газон и разобьют цветники. Выбор растений обсудили с москвичами. Например, местные жители попросили высадить лещину подальше от дорожек.

