Новый сквер и детские площадки открыли в Южном Бутове по программе "Мой район"

20:45
20:45
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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Новый сквер, спортивные и детские площадки появились в Южном Бутове в рамках программы "Мой район" в 2019 году. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Сквер протянулся между домами №1 и №23 на Скобелевской улице – там, где еще весной были только асфальтовая пешеходная дорожка и газон. В зеленой зоне установили так называемые луны – детские качели в форме колец. В вечернее время они подсвечиваются. Новые детские площадки оборудовали и возле Изюмской улицы. Там уложили мягкое покрытие из искусственной травы.
Как уточнил глава отдела по вопросам ЖКХ и благоустройства районной управы Южного Бутова Максим Никитин, работы по благоустройству также проводятся во дворах по соседству с детским ландшафтным парком. По его словам, в программу "Мой район" включили территории домов №12 и №14 на улице Адмирала Руднева, а также домов №84 и №86 на Южнобутовской улице.
Кроме того, в рамках программы в районе построят четырехэтажный корпус школы № 1355 площадью 1,9 тысячи квадратных метров. В здании смогут обучаться 400 школьников.
А на Изюмской улице создали новые клумбы, обустроили шесть теннисных столов и соорудили четыре теневых навеса. Поблизости открылась площадка для выгула собак. В ходе благоустройства также установили карусель и две горки, оборудовали три канатных комплекса и зону воркаута с пятью тренажерами.
Накануне сообщалось, что в Митине – на пересечении улицы Дубравной и Пятницкого шоссе – открыли новый сквер в рамках программы "Мой район". Центром парка стала площадка для отдыха с большой клумбой и электрическими часами в ретростиле. В сквере также есть детская площадка с качелями и каруселью.
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