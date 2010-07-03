Новый сквер и детские площадки открыли в Южном Бутове по программе "Мой район"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Новый сквер, спортивные и детские площадки появились в Южном Бутове в рамках программы "Мой район" в 2019 году. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Сквер протянулся между домами №1 и №23 на Скобелевской улице – там, где еще весной были только асфальтовая пешеходная дорожка и газон. В зеленой зоне установили так называемые луны – детские качели в форме колец. В вечернее время они подсвечиваются. Новые детские площадки оборудовали и возле Изюмской улицы. Там уложили мягкое покрытие из искусственной травы.

Как уточнил глава отдела по вопросам ЖКХ и благоустройства районной управы Южного Бутова Максим Никитин, работы по благоустройству также проводятся во дворах по соседству с детским ландшафтным парком. По его словам, в программу "Мой район" включили территории домов №12 и №14 на улице Адмирала Руднева, а также домов №84 и №86 на Южнобутовской улице.

Кроме того, в рамках программы в районе построят четырехэтажный корпус школы № 1355 площадью 1,9 тысячи квадратных метров. В здании смогут обучаться 400 школьников.

А на Изюмской улице создали новые клумбы, обустроили шесть теннисных столов и соорудили четыре теневых навеса. Поблизости открылась площадка для выгула собак. В ходе благоустройства также установили карусель и две горки, оборудовали три канатных комплекса и зону воркаута с пятью тренажерами.

Накануне сообщалось, что в Митине – на пересечении улицы Дубравной и Пятницкого шоссе – открыли новый сквер в рамках программы "Мой район". Центром парка стала площадка для отдыха с большой клумбой и электрическими часами в ретростиле. В сквере также есть детская площадка с качелями и каруселью.