В Митине открыли новый сквер в рамках программы "Мой район"

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Новый сквер открыли на пересечении улицы Дубравной и Пятницкого шоссе в рамках программы "Мой район", сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу префектуры СЗАО.

Сквер расположен возле дома 27, корпуса 1, по Пятницкому шоссе. Там замостили плиткой старые дорожки и народные тропы, на прилегающей территории уложили новый асфальт.

Центром парка стала площадка для отдыха с большой клумбой и электрическими часами в ретростиле. Там же появились фонари, скамейки и урны.

В сквере теперь есть детская площадка с качелями и каруселью. Посажены деревья, кустарники и газон.

До этого благоустроили сквер у храма Димитрия Солунского в районе Хорошёво-Мнёвники. Там появились детские площадки и зона отдыха с фонтаном.

На территории сквера проложили дорожки из плитки, обустроили асфальтовую парковку для машин. Работы также велись по программе "Мой район".