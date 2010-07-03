Новый сквер открыли у храма в районе Хорошёво-Мнёвники

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

У храма Димитрия Солунского в районе Хорошёво-Мнёвники открыли сквер после работ по благоустройству, сообщает Агентство "Москва".

Строительство храма завершилось в этом году. После благоустройства на прилегающей к территории появились детские площадки и зона отдыха с фонтаном.

На территории сквера проложили дорожки из плитки, обустроили асфальтовую парковку для машин. Работы прошли по программе "Мой район".

Ранее на территории парка "Дубки" в САО столицы началось благоустройство детских игровых зон. На двух старых площадках уже демонтировали игровое оборудование, а одна площадка почти полностью готова.