Открытие новой пешеходной зоны состоится 26 августа в районе Лианозово

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Фото: Москва 24/Михаил Сипко
В столице сегодня, 26 августа, состоится открытие пешеходной зоны "Лианозовский променад". Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на в пресс-службу префектуры СВАО.
"26 августа 2019 года в 16:30 на пересечении улиц Угличская и Череповецкая состоится праздничное открытие пешеходной зоны "Лианозовский променад", – проинформировали москвичей в пресс-службе.
Уточняется, что протяженность променада составляет 450 метров. Новая пешеходная зона условно разделена на четыре тематические зоны.
"Музей под открытым небом представляет собой серию информационных стендов со старыми фотографиями видов Лианозово в прошлом веке. Несколько беседок со скамейками и столами для настольных игр решены в виде треугольных аркад, перекрытых прозрачной крышей, чтобы можно было укрыться от дождя", – рассказали о новой пешеходной зоне в префектуре СВАО.
Добавляется, что для гостей праздника подготовлена развлекательная программа с участием творческих коллективов района, а также показательными выступлениями юных каратистов из местного клуба.
Ранее Сергей Собянин сообщил, что благоустройство набережных Москвы-реки выполнено на треть. По словам мэра, специалисты уже обновили большое количество зон отдыха у воды.
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