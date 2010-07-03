Открытие новой пешеходной зоны состоится 26 августа в районе Лианозово

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

В столице сегодня, 26 августа, состоится открытие пешеходной зоны "Лианозовский променад". Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на в пресс-службу префектуры СВАО.

"26 августа 2019 года в 16:30 на пересечении улиц Угличская и Череповецкая состоится праздничное открытие пешеходной зоны "Лианозовский променад", – проинформировали москвичей в пресс-службе.

Уточняется, что протяженность променада составляет 450 метров. Новая пешеходная зона условно разделена на четыре тематические зоны.

"Музей под открытым небом представляет собой серию информационных стендов со старыми фотографиями видов Лианозово в прошлом веке. Несколько беседок со скамейками и столами для настольных игр решены в виде треугольных аркад, перекрытых прозрачной крышей, чтобы можно было укрыться от дождя", – рассказали о новой пешеходной зоне в префектуре СВАО.

Добавляется, что для гостей праздника подготовлена развлекательная программа с участием творческих коллективов района, а также показательными выступлениями юных каратистов из местного клуба.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что благоустройство набережных Москвы-реки выполнено на треть. По словам мэра, специалисты уже обновили большое количество зон отдыха у воды.