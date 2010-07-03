Благоустройство набережных Москвы-реки выполнено на треть

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Василев

Работы по благоустройству набережных Москвы-реки выполнены на треть. Об этом сообщил Сергей Собянин в интервью программе "Неделя в городе" на телеканале "Россия 1".

По словам мэра, специалисты уже благоустроили "большое количество исторических набережных, зон отдыха у воды".

"Это парк 850-летия Москвы и другие парки, примыкающие непосредственно к Москве-реке", – уточнил Собянин.

Мэр упомянул о работах на Овчинниковской набережной и новой набережной Марка Шагала, а также о парке в Капотне, где "создается новое пространство возле воды".

"В ближайшие пять лет большинство набережных станут комфортными и, главное, доступными для москвичей, потому что значительная их часть сегодня просто закрыта", – приводит слова Собянина портал мэра и правительства Москвы.

Работы по благоустройству Овчинниковской и Озерковской набережных стартовали в столице в апреле. Сейчас там обновляют покрытие тротуаров и систему освещения, высаживают новые деревья, кустарники и цветы. Кроме того, специалисты монтируют детские и спортивные площадки, оборудуют зоны воркаута.

В Капотне активно ведутся работы по созданию спусков к воде и смотровых площадок в парке на набережной Москвы-реки. После их завершения посетители парка смогут отдохнуть у воды в шезлонге или на скамейке, любуясь пейзажем.

Ранее сообщалось, что набережную Марка Шагала на юге Москвы откроют ко Дню города. Там смонтировали инженерные системы, уложили гранит, установили фонари, проложили беговые и велодорожки. Вдоль береговой линии высадили несколько десятков крупных деревьев, а в перспективе их будет около 900.

Благоустройство набережной Марка Шагала началось в районе Даниловский в июле. Набережная протянулась от ТТК до старого русла Москвы-реки, через который возведут мост. Работы по благоустройству проходят на территории площадью 18,5 гектара.

