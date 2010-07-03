Бассейны с подогревом появятся у Северного речного вокзала

Фото: ГБУ "МосТрансПроект"

Зона отдыха с тремя понтонными бассейнами и кафе появится на набережной Северного Речного вокзала. Об этом сообщил директор ГБУ "МосТрансПроект" Александр Поляков.

По его словам, новое пространство, где смогут единовременно отдыхать до 200 человек, оборудуют в рамках проекта по реконструкции набережной, причалов и площади у здания речного вокзала. Согласно проекту, все три бассейна будут оснащены системой подогрева. Кроме того, над частью детского бассейна соорудят светозащитный навес. Рядом построят павильон для посетителей с душевыми кабинами, раздевалками, санузлами, кассами и сервисом выдачи полотенец. А прямо у воды разместят спасательную станцию.

Фото: ГБУ "МосТрансПроект"

Как уточнил Поляков, новая рекреационная зона расположится в южной части набережной. По соседству с бассейнами откроют кафе и танцевальную площадку с диджейским пультом.

Глава ГБУ "МосТрансПроект" отметил, что набережная и площадь у здания Северного Речного вокзала будут выполнены в едином стиле. Главной темой станет река. По словам Полякова, в оформлении решили использовать натуральные материалы и цвета: белый, серый и бежевый. Кроме того, летом остекление павильонов будут собирать в гармошку, создавая общее пространство.

В середине августа ход комплексной реставрации и благоустройства Северного речного вокзала осмотрел Сергей Собянин. По словам мэра, работы завершатся в 2020 году.

Вокзал находится на берегу Химкинского водохранилища. Здание на Ленинградском шоссе построили в 1932–1937 годы – одновременно с каналом имени Москвы, до заполнения Химкинского водохранилища. Авторами проекта были архитекторы Алексей Рухлядев и Владимир Кринский. Сегодня здание вокзала является памятником архитектуры регионального значения и одним из узнаваемых символов Москвы.

Причал Северного речного вокзала может принимать до 24 судов в сутки. С начала 90-х годов речные перевозки стали сокращаться, из-за чего вокзал пришел в упадок. В 2009 году его закрыли из-за аварийного состояния.

В 2017 году вокзал передали в собственность Москвы, и его начали готовить к реставрации. Проект предполагает реконструкцию набережной, причалов и площади у основного здания, а также прилегающей парковой территории. После окончания реставрации вокзал станет общественным пространством с транспортной функцией. Там расположатся ресторан, кафе и магазины с сувенирами.