Жителей поселка под Белгородом попросили выехать из-за взрывоопасного предмета

Фото: телеграм-канал "Осторожно, новости"

Жителей поселка Разумное Белгородского района попросили временно выехать в безопасное место из-за упавших взрывоопасных предметов. Об этом в своем телеграм-канале заявил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

"На месте работают все службы, место падения оцеплено силами УМВД и самообороны", – уточнил губернатор.

По словам Гладкова, жителей поселка попросили эвакуироваться до 18:00. Для тех, кто не может выехать из населенного пункта, власти предоставили автобусы. В настоящее время из поселка уже самостоятельно выехали примерно 250 человек, указал Гладков.

Губернатор добавил, что сейчас в пункте временного размещения находятся 37 жителей, которых обеспечили питанием и уходом. При этом в самом поселке продолжается патрулирование силовыми структурами и силами самообороны.

Ранее глава региона уточнял, что жертвами украинских обстрелов в Белгороде за 12 мая стали 19 человек. До этого сообщалось, что из-за прямого попадания украинского снаряда в Белгороде обрушился весь подъезд 10-этажного жилого дома.