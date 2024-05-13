Краснов: ответы США и ФРГ раскроют виновных в подрыве "Северных потоков"

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Ответы США, Германии, Франции и Кипра на запрос Генеральной прокуратуры РФ, касающийся расследования терактов на трубопроводах "Северные потоки", укажут на виновного во взрывах. Об этом РИА Новости заявил глава надзорного ведомства Игорь Краснов.

Генпрокуратура РФ еще в апреле направила запросы в компетентные органы вышеперечисленных стран с призывом к конструктивному и неполитизированному сотрудничеству.

По словам Краснова, обращения затрагивают исполнение Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма 1999 года и Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом 1997 года.

"Полагаю, их ответы могут стать той самой лакмусовой бумагой, которая продемонстрирует мировой общественности, кто стоит за этими преступлениями", – отметил глава ведомства.

Подрыв на "Северных потоках" случился в сентябре 2022 года. После диверсии были зафиксированы четыре утечки, поставки газа по трубопроводам заблокировали.

В феврале шведская прокуратура остановила расследование подрывов, объяснив это тем, что происшествие не было направлено против интересов Стокгольма. Позже полиция Дании также завершила расследование по терактам. Страна не нашла достаточных оснований для возбуждения уголовного дела, указали там.

В свою очередь, Генпрокуратура Германии заявила, что продолжит расследование. При этом немецкое ведомство не стало раскрывать какие-либо детали.

