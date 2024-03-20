РФ продолжит призывать к прозрачному расследованию ЧП на "Северных потоках" – Захарова

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Российская сторона продолжит апеллировать к необходимости транспарентного расследования терактов на "Северных потоках". Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в эфире радио Sputnik.

Дипломат указала, что Москва дождется результатов расследования диверсий.

"Даже если это следствие не завершится на Западе, оно идет у нас. Мы на международной арене будем бесконечно, всегда, постоянно апеллировать к необходимости транспарентности (в расследовании. – Прим. ред.)", – заявила она.

По словам Захаровой, основанная на фактах логика говорит о том, что от взрывов на "Северных потоках" выгоду получил именно Вашингтон под администрацией американского лидера Джо Байдена.

Ранее первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский назвал отказ наказать виновных в диверсии на "Северных потоках" нарушением Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом 1997 года. Так он прокомментировал прекращение Швецией и Данией расследования по терактам.

В прошлом месяце шведская прокуратура остановила расследование подрывов, объяснив это тем, что происшествие не было направлено против интересов Стокгольма. Позже полиция Дании также завершила расследование по терактам. Страна не нашла достаточных оснований для возбуждения уголовного дела, указали там.

В свою очередь, Генпрокуратура Германии заявила, что продолжит расследование. При этом немецкое ведомство не стало раскрывать какие-либо детали.

Подрыв на "Северных потоках" произошел в сентябре 2022 года. После диверсии были зафиксированы четыре утечки, поставки газа по трубопроводам заблокировали.

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