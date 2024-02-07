Прокуратура Швеции закрыла дело о терактах на "Северных потоках"

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Прокуратура Швеции приняла решение остановить расследование теракта на "Северных потоках". Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-релиз ведомства.

"Следствие пришло к выводу, что (на этот случай. – Прим. ред.) шведская юрисдикция не распространяется и поэтому расследование должно быть закрыто", – говорится в сообщении.

Согласно тексту документа, расследование показало, что шведская сторона, а также ее граждане, не являлись участниками диверсии против газопроводов. В свою очередь, прокурор Швеции Матс Юнгквист добавил, что этим делом продолжит заниматься Германия. По его словам, у него нет полномочий более комментировать сотрудничество по расследованию.

Кроме того, в качестве оснований для завершения расследования в ведомстве назвали то, что саботаж не был направлен против интересов Стокгольма.

О том, что шведская сторона планирует прекратить расследование взрывов на "Северных потоках", ранее писало немецкое издание Süddeutsche Zeitung. При этом в Федеральном управлении уголовной полиции ФРГ указали, что выход Швеции из расследования не повлияет на судебные разбирательства в Германии.

По данным СМИ, подобный исход может помочь прокуратуре Швеции, поскольку после этого они получат возможность передать все улики и доказательства своим немецким коллегам. В этом случае Швеция воздержится от своего права преследовать и поддерживать судебное разбирательство в ФРГ.

7 февраля российские медиа выяснили, что Генпрокуратура Германии продолжает расследование терактов на "Северных потоках". Это СМИ подтвердили непосредственно в ведомстве. На вопрос о вероятном обмене данными со Стокгольмом в немецкой ГП ответили, что не раскрывают детали международного сотрудничества.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя ситуацию, заявил, что российская сторона с интересом ожидает итоги расследования происшествия на газопроводах.

Теракт на "Северных потоках" произошел в конце сентября 2022 года. В общей сложности было зафиксировано четыре утечки. Из-за этого поставки газа по трубопроводам были остановлены.

В прессе сообщали, что подрыв газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2" координировал украинский полковник, который занимался логистическими вопросами и поддержкой команды из шести человек. Последняя арендовала яхту и задействовала оборудование для глубоководного погружения, чтобы заложить взрывчатку, писали в СМИ.

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