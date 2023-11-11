11 ноября, 22:29Политика
Координатором подрыва "Северных потоков" был полковник ВСУ – СМИ
Фото: kustbevakningen.se
Бывший командир Вооруженных сил Украины (ВСУ), полковник Роман Червинский координировал подрыв газопроводов "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2". Об этом написала газета The Washington Post, ссылаясь на украинские и европейские источники.
Издание указало, что Червинский занимался логистическими вопросами и поддержкой команды из шести человек, которые арендовали яхту и использовали оборудование для глубоководного погружения, чтобы заложить взрывчатку в местах диверсии.
Газета утверждает, что бывший командир получал приказы от высокопоставленных чиновников Украины, а те докладывали главкому ВСУ Валерию Залужному.
Издание отметило, что Червинский работал не один и не занимался планированием.
Как подчеркивает The Washington Post, украинский полковник в письменном заявлении отрицает свою причастность к подрыву "Северных потоков".
Кроме того, пишет газета, информация о роли Червинского в подрыве газопроводов противоречит публичным заявлениям украинского лидера Владимира Зеленского о непричастности страны к этой диверсии.
Утечки газа зафиксировали на "Северных потоках" в конце сентября прошлого года. В целом было замечено четыре повреждения. Из-за этого поставки газа по трубопроводам были прекращены. Владимир Путин назвал случившееся актом международного терроризма.
В феврале 2023 года американский журналист Сеймур Херш представил расследование, согласно которому взрывчатку под газопроводами летом прошлого года заложил Вашингтон, а активировали ее уже представители Норвегии.
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