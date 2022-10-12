Путин назвал ЧП на "Северных потоках" актом международного терроризма

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин назвал аварии на "Северных потоках" актом международного терроризма. Об этом сообщает ТАСС.

По словам президента РФ, целью теракта на газопроводе было подорвать энергобезопасность всего континента, а также блокировать источники дешевой энергии. Глава РФ также подчеркнул, что подобное ЧП является опаснейшим прецедентом, из-за чего теперь жители европейских стран вынуждены приобретать энергоресурсы по высоким ценам.

"Нет сомнения, это акт международного терроризма, цель которого – подорвать энергетическую безопасность целого континента, и логика циничная – уничтожить, блокировать источники дешевой энергии, лишить миллионы людей, промышленных потребителей газа, тепла, электроэнергии, других ресурсов и заставить покупать все это по гораздо более высоким ценам", – пояснил лидер РФ.

Путин допустил, что за диверсией на "Северных потоках" стоит тот, кто желает насовсем разорвать отношения РФ И ЕС.

"Очевидно, это тот, кто стремится окончательно разорвать связи России и Евросоюза, уничтожить политическую субъектность Европы", – уточнил президент.

По словам российского лидера, выгодоприобретатели подрыва на газопроводе известны – Соединенные Штаты и страны с альтернативными маршрутами поставок.

26 сентября на "Северных потоках" зафиксировали три утечки. Первую выявили на "Северном потоке – 2" в датской исключительной экономической зоне недалеко от Борнхольма. Еще две зафиксировали на обеих нитках "Северного потока – 1". Четвертая утечка произошла в шведской экономической зоне 29 сентября.

Генпрокуратура Германии уже начала расследование по факту взрывов на трех нитках газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2". Позднее стало известно, что премьер-министр России Михаил Мишустин обращался к шведской коллеге Магдалене Андрессон с просьбой включить Россию в расследование по факту взрывов на газопроводах.



В "Газпроме" напомнили о прошлой попытке саботажа на "Северном потоке"

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!