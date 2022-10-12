Энергетика начала становиться объектом преступных действий террористов – Песков

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Энергетический сектор начал становиться объектом преступной деятельности террористов, как это случилось с "Северными потоками", сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Энергетика – это то, что становится объектом для преступных действий террористов, как мы видели с "потоками", и энергетика – это то, с чем связано будущее всего человечества, в том числе и нашей страны", – цитирует его РИА Новости.

Песков подчеркнул, что энергетика также становится объектом надежд целых народов и, если ее нет, это приводит граждан в отчаяние.

26 сентября на "Северных потоках" зафиксировали три утечки. Первую выявили на "Северном потоке – 2" в датской исключительной экономической зоне недалеко от Борнхольма. Еще две зафиксировали на обеих нитках "Северного потока – 1". Четвертая утечка произошла в шведской экономической зоне 29 сентября.

12 октября оператор польского участка нефтепровода "Дружба" заявил о разгерметизации на трубопроводе. Ее выявили на одной из двух ниток западного участка трубы в 70 километрах от Плоцка.

Вице-премьер Сербии Зорана Михайлович позднее отметила, что причиной ЧП на нефтепроводе "Дружба" могла стать диверсия. Она уточнила, что на сегодняшний день в мире развернута энергетическая война и то, что случилось с "Дружбой", может быть продолжением происшествия на "Северных потоках".



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