Вице-премьер Сербии назвала возможную причину ЧП на нефтепроводе "Дружба"

Фото: ТАСС/DPA/Patrick Pleul

Причиной ЧП на нефтепроводе "Дружба" могла стать диверсия. Такое мнение выразила вице-премьер Сербии, глава министерства горной промышленности и энергетики Зорана Михайлович, сообщает News.ru.

Она уточнила, что на сегодняшний день в мире развернута энергетическая война и то, что случилось с "Дружбой" – самым длинным нефтепроводом в мире, – может быть продолжением происшествия на "Северных потоках".

"Мы сначала думали, что вопрос в обслуживании, говорилось, что произошла поломка, а потом выяснилось, что это было не так, а что это была диверсия. Это энергетическая мировая война, потому что речь идет о критической инфраструктуре, если нет транспортной и энергетической инфраструктуры, нет экономики, промышленности, и всегда следующий шаг мировая война", – заключила Михайлович.

В свою очередь, министр экономики Бранденбурга Йорг Штайнбах заявил о падении давления в нефтепроводе, в частности во второй магистрали. По его словам, которые приводит немецкое информагентство DPA, причина утечки на данный момент выясняется.

"В связи с тем, что нефтеперерабатывающий завод в немецком Шведте снабжается российской нефтью, поступающей по трубопроводу Дружба, стороны сейчас выясняют, какое влияние инцидент оказывает для поставок в Шведт. Причина утечки в настоящее время расследуется, мы пока не знаем подробностей", – уточнил он.

12 октября оператор польского участка нефтепровода "Дружба" заявил о разгерметизации на трубопроводе. В компании PERN заявили, что ЧП было обнаружено поздно вечером во вторник, 11 октября. Разгерметизацию выявили на одной из двух ниток западного участка трубы в 70 километрах от Плоцка.

Позднее уполномоченный кабмина Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Матеуш Бергер заявил, что утечка на нефтепроводе "Дружба", предположительно, произошла из-за "случайного повреждения". По его словам, нет оснований предполагать, что за утечкой стоит диверсия.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!