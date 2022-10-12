Власти Польши назвали причиной утечки на нефтепроводе "Дружба" "случайные повреждения"

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Уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Матеуш Бергер заявил, что утечка на нефтепроводе "Дружба", предположительно, произошла из-за "случайного повреждения", сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Reuters.

По его словам, нет оснований предполагать, что за утечкой стоит диверсия.

"Здесь мы можем говорить о случайном повреждении", – заключил Бергер.

Ранее сообщалось, что польские власти изучают причины разгерметизации одной из двух ниток нефтепровода "Дружба".

Вице-президент российской компании "Транснефть" Сергей Андронов сообщил, что Польша продолжает получать нефть из России по "Дружбе". По его словам, польская PERN уведомила российскую сторону об аварии. Он уточнил, что утечка произошла на участке нефтепровода вблизи германской границы. Андронов затруднился ответить на вопрос о возможных сроках устранения утечки.

12 октября оператор польского участка нефтепровода "Дружба" заявил о разгерметизации на трубопроводе. В компании PERN заявили, что ЧП было обнаружено поздно вечером во вторник, 11 октября. Разгерметизацию выявили на одной из двух ниток западного участка трубы в 70 километрах от Плоцка.

В компании уточнили, что по данному участку нефть идет в ФРГ. В настоящее время причины аварии не установлены.

В Польше обнаружили разгерметизацию нефтепровода "Дружба" – СМИ

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