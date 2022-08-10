"Транснефть" возобновила прокачку по "Дружбе" в Словакию и Венгрию

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Компания "Транснефть" возобновила поставку российской нефти по южной ветке трубопровода "Дружба" в Словакию и Венгрию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на советника президента "Транснефти" Игоря Демина.

"Насосы работают, включились в 16:00, выход на режим рабочего давления в течение 15 минут", – сказал он.

В словацком нефтеперерабатывающем заводе Slovnaft подтвердили эту информацию, отметив, что сырье вновь стало поступать в страну.

"Первые литры нефти по южной ветви трубопровода "Дружба" поступили на территорию Словакии, на линейную производственно-диспетчерскую станцию "Будковце". В четверг утром мы ожидаем ее на комбинате Slovnaft в Братиславе", – заявил пресс-секретарь предприятия Антон Молнар.

Он уточнил, что в ночь со среды, 10 августа, на четверг, 11 августа, нефть начнет поступать и в Венгрию.

Ранее компания "Транснефть" подтвердила остановку 4 августа прокачки "Укртранснафтой" российской нефти по южной ветке нефтепроводной системы "Дружба" из-за невозможности РФ провести платеж за транзит в условиях санкций Евросоюза.

По данной ветке нефть поставляется Словакии, Чехии и Венгрии. При этом поставки нефти в направлении Польши и Германии продолжаются через Белоруссию.

Позднее Россия и Украина согласились на предложение венгерского нефтегазового концерна MOL и нефтеперерабатывающего комбината Slovnaft по оплате за транспортировку нефти РФ по южной ветке нефтепровода "Дружба".

