Украина остановила транзит нефти из РФ в Чехию, Венгрию и Словакию

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Компания "Транснефть" подтвердила остановку 4 августа прокачки "Укртранснафтой" российской нефти по южной ветке нефтепроводной системы "Дружба" из-за невозможности РФ провести платеж за транзит в условиях санкций Евросоюза, заявил пресс-секретарь, советник президента "Транснефти" Игорь Демин.
Уточняется, что по данной ветке нефть поставляется Словакии, Чехии и Венгрии.
"Действительно, "Укртранснафта" полностью остановила прокачку нефти на Венгрию, Чехию и Словакию по южной ветке "Дружбы" 4 августа в 6:10 утра", – приводит РИА Новости его слова.
Демин добавил, что поставки нефти в направлении Польши и Германии продолжаются через Белоруссию.
По его словам, транспортировка нефти осуществляется украинской стороной только при 100% предоплате. Однако при осуществлении оплаты за транзит по территории Украины средства были возвращены в связи с введенными ЕС антироссийскими санкциями.
"О том, что деньги не проходят и платеж невозможно осуществить, мы проинформировали Минэнерго России, а также российских грузоотправителей, поставляющих ресурсы в направлении этих трех стран, и "Укртранснафту", – добавил представитель "Транснефти".
Ранее сообщалось, что Запад решил воздержаться от введения ограничительных мер на продажу российской нефти из-за опасения роста цен на топливо и сокращения мировых поставок энергоносителей.
Полномасштабные ограничения вызывают опасения у США, которые уверены, что такие меры привели бы к резкому скачку цен на нефть и дефициту предложения.
Кроме того, в конце июля Брюссель внес изменения в ограничения в отношении российских госкомпаний, выражая опасения по поводу глобальной энергетической безопасности.
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