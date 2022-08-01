Запад отложил санкции против нефти из РФ из-за риска обострения энергокризиса – СМИ

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Запад решил воздержаться от введения ограничительных мер на продажу российской нефти из-за опасения роста цен на топливо и сокращения мировых поставок энергоносителей. Об этом заявляется в Financial Times.

В материале отмечается, что полномасштабные ограничения вызывают опасения у США, которые уверены, что такие меры привели бы к резкому скачку цен на нефть и дефициту предложения.

Кроме того, в конце июля Брюссель внес изменения в ограничения в отношении российских госкомпаний, выражая опасения по поводу глобальной энергетической безопасности, добавили авторы статьи.

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала страны Европы заранее подготовиться к тому, что РФ может полностью прекратить поставлять газ. По мнению политика, "Газпром" якобы намеренно держит заполняемость своих хранилищ на низком уровне. Глава ЕК напомнила, что приоритетной задачей является достижение полной независимости от импорта российского газа не позднее 2027 года.

До этого издание Politico сообщило об опасениях президента Украины Владимира Зеленского относительно того, что с наступлением холодов Россия может использовать тактику "генерала Мороза". В публикации утверждалось, что холодная зима может вынудить Европу пойти на уступки Москве в вопросах поставок оружия Киеву и санкций, чтобы взамен получить стабильные поставки газа для обогрева домохозяйств и функционирования экономики.

