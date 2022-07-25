Глава ЕК призвала Европу готовиться к прекращению поставок газа из РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа должна заранее подготовиться к тому, что РФ может полностью прекратить поставлять газ.

"Чтобы смягчить последствия, мы должны сэкономить 15% нашего потребления газа к марту следующего года. Это 45 миллиардов кубометров газа", – сказала она агентству DPA.

По мнению политика, "Газпром" якобы намеренно держит заполняемость своих хранилищ на низком уровне. Глава ЕК напомнила, что приоритетной задачей является достижение полной независимости от импорта российского газа не позднее 2027 года.

Ранее вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек заявил, что запуск "Северного потока – 2" стал бы поднятием белого флага в Германии и Европе. По его мнению, ввод газопровода в эксплуатацию будет означать, что Москва добилась своей цели, заставив ЕС нарушить санкции.

До этого издание Politico сообщило об опасениях президента Украины Владимира Зеленского относительно того, что с наступлением холодов Россия может использовать тактику "генерала Мороза". В публикации утверждалось, что холодная зима может вынудить Европу пойти на уступки Москве в вопросах поставок оружия Киеву и санкций, чтобы взамен получить стабильные поставки газа для обогрева домохозяйств и функционирования экономики.