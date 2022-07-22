В ФРГ сравнили возможный запуск "Северного потока – 2" с поднятием белого флага в ЕС

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Запуск "Северного потока – 2" стал бы поднятием белого флага в Германии и Европе, заявил вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек.

"Ввод в эксплуатацию "Северного потока – 2", очевидно, не является приемлемым вариантом. Нельзя еще больше увеличивать зависимость от российского газа. <...> Мы не должны этого делать", – сказал он в интервью телеканалу ZDF.

Хабек считает, что ввод газопровода в эксплуатацию будет означать то, что Москва добилась своей цели, заставив ЕС нарушить санкции. Он также заявил, что Германия должна быть экономной и найти альтернативы поставкам газа из России.

Ранее депутат бундестага Евгений Шмидт призвал запустить на полную мощь газопроводы "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2". По его словам, поставки российского газа позволят Германии избежать энергокризиса предстоящей зимой. Он подчеркнул, что благополучие ФРГ не в последнюю очередь основывается на поставках дешевых энергоресурсов из России.

В этот же день правительство Испании не поддержало предложение Еврокомиссии по сокращению потребления газа на 15%. Как отмечала вице-премьер, министр экологического перехода и демографического вызова королевства Тереса Рибера, испанские семьи не пострадают из-за отключения газа или электричества в своих домах.

