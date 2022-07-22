Экс-мэр Риги предрек Латвии социальную катастрофу и призвал ввести режим ЧП

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Фото: depositphotos/phodopus
Латвию может ожидать катастрофа масштаба 1990-х годов, заявил депутат Европарламента, экс-мэр Риги Нил Ушаков.
По его мнению, единственный способ избежать бедствия – ввести чрезвычайное положение. Это нужно для того, чтобы оказать максимальную поддержку жителям республики предстоящей зимой и в течение всего 2023 года, пояснил Ушаков.
"Если этой зимой не будет реализовано чрезвычайное социальное положение и не оказана помощь гражданам Латвии, то в следующем году десятки тысяч жителей страны столкнутся с отключением отопления, воды и электричества, долгами за коммунальные услуги и перед банками, угрозой выселения на улицу и бедностью вообще", – приводит его слова РИА Новости.
По его оценкам, для введения чрезвычайного социального положения может понадобиться около 2–3 миллиардов евро. Экс-мэр Риги считает это возможным, поскольку бюджет Латвии, по его словам, свыше 12 миллиардов евро, а поддержка от ЕС составляет еще более 10 миллиардов евро.
"Ликвидация последствий этой зимы займет несколько лет и в итоге обойдется более чем в 2-3 миллиарда. Кроме того, новый социальный кризис вызовет очередную и уже невосполнимую волну эмиграции", – считает Ушаков.
В середине июля стало известно, что парламент Латвии запретит с 2023 года импорт российского газа. Кроме того, в республике утвердили схемы сотрудничества с другими членами Евросоюза в обеспечении запрета поставок газа из РФ.
Ранее депутат бундестага Евгений Шмидт заявил, что поставки российского газа позволят Германии избежать энергокризиса предстоящей зимой. Он отметил, что благополучие ФРГ не в последнюю очередь основывается на поставках дешевых энергоресурсов из России. В этой связи парламентарий призвал запустить на полную мощь газопроводы "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2".
Энергетический кризис в Европе стал усугубляться
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