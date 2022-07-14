Парламент Латвии запретил импорт российского газа с 2023 года – СМИ

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Импорт российского газа запретят в Латвии с 2023 года, соответствующие поправки в закон "Об энергетике" поддержал парламент республики в окончательном чтении. Об этом пишет Delfi.

"Чтобы обеспечить необходимые объемы газа к следующему отопительному сезону, Латвия планирует создать запасы газовой безопасности", – сообщается в материале.

Кроме того, Латвией уже утверждены схемы сотрудничества с другими членами Евросоюза в обеспечении запрета поставок российского газа.

Ранее стало известно, что в Еврокомиссии не исключают сценарий полного отключения Евросоюза от российского газа. Еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони рассказал о последствиях прекращения поставок.

По его мнению, это приведет к рецессии в Евросоюзе, замедлению всей экономической активности.

Еще до этого лидер крупнейшей оппозиционной немецкой партии ХДС Фридрих Мерц поделился мнением, что дефицит газа в Европе может спровоцировать битву за распределение этого топлива среди европейских стран. Политик считает, что в настоящее время необходимо создать согласованный среди государств Евросоюза план распределения газа.

В свою очередь, министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что немецкие власти не исключают риска сбоев в работе коммунальных энергетических предприятий из-за дефицита газа.