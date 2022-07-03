Вице-канцлер ФРГ не исключил риска сбоев в работе коммунальных энергетических предприятий

Вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек не исключает риска сбоев в работе коммунальных энергетических предприятий из-за нехватки газа.

Он отметил, что Германии стоит быть готовой к еще большему сокращению поставок топлива из России.

14 июня "Газпром" заявил о необходимости сокращения поставок по "Северному потоку", потому что турбину для газопровода не могут вернуть в Германию с ремонта из-за санкций.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.