Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Экономика

19:46

ВТБ снизит ставки по ипотеке на 0,4% с 20 июня

экономика

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

ВТБ снизит ставки по своим базовым ипотечным программам на 0,4% с 20 июня. Об этом сообщает пресс-служба банка.

"ВТБ улучшает условия по своим ипотечным программам <...> Оформить жилищный кредит заемщики смогут по ставке от 10,5% годовых", – говорится в сообщении.

Уточняется, что снижение ставок затронет жилищные кредиты как на новостройки, так и на жилье на вторичном рынке. По аналогичной минимальной ставке будут доступны займы на индивидуальное жилищное строительство.

Ранее ставки по ипотечным программам на 0,4% снизил Сбербанк. Так, в рамках базовой программы ставка теперь составляет 10,5% годовых.

Решение затронуло кредиты на покупку вторичного жилья и квартир в новостройках, строительство загородной недвижимости, программы рефинансирования, кредиты под залог недвижимости и военную ипотеку.

Читайте также

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать