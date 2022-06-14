ВТБ снизит ставки по ипотеке на 0,4% с 20 июня

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
ВТБ снизит ставки по своим базовым ипотечным программам на 0,4% с 20 июня. Об этом сообщает пресс-служба банка.
"ВТБ улучшает условия по своим ипотечным программам <...> Оформить жилищный кредит заемщики смогут по ставке от 10,5% годовых", – говорится в сообщении.
Уточняется, что снижение ставок затронет жилищные кредиты как на новостройки, так и на жилье на вторичном рынке. По аналогичной минимальной ставке будут доступны займы на индивидуальное жилищное строительство.
Ранее ставки по ипотечным программам на 0,4% снизил Сбербанк. Так, в рамках базовой программы ставка теперь составляет 10,5% годовых.
Решение затронуло кредиты на покупку вторичного жилья и квартир в новостройках, строительство загородной недвижимости, программы рефинансирования, кредиты под залог недвижимости и военную ипотеку.
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