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Сбер снизил ставки по потребительским кредитам на 1 процентный пункт с 12 июня 2022 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-службы банка.

В настоящий момент минимальная ставка составляет 14,9% годовых. Клиентам предложат гибкие условия – на первый месяц вводится ставка в 8,9% годовых, для владельцев подписки "СберПрайм+" ниже – 6,9%.

Для получения таких опций необходимо оформить займ минимум на год и на сумму от 300 тысяч рублей.

Одновременно с этим в Сбере объявили о снижении ставок во вкладам. Максимальная доходность рублевых депозитов теперь равна 8% годовых. Такую ставку предоставляют подписчикам "СберПрайм+" и при условии открытия вклада онлайн, причем на срок до четырех месяцев.

В пятницу, 10 июня, Банк России на очередном заседании снизил ключевую ставку до 9,5% годовых с прежних 11%.