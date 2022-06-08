Банки РФ в мае сократили выдачу ипотечных кредитов до минимумов 2017 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Российские банки в мае 2022 года выдали гражданам лишь 31,5 тысячи кредитов на жилье на 119,4 миллиарда рублей. Показатель является минимальным с 2017 года, следует из данных Frank RG.

Число заключенных договоров также стало минимальным за последние восемь лет. В сравнении с апрелем выдача кредитов сократились на 26,7% в денежном выражении и на 36,7% – в количественном. При этом средний чек кредита вырос почти на 16%, до 3,8 миллиона рублей.

Между тем отмечается восстановление автокредитования. Банки в мае выдали на 61% больше кредитов, чем в апреле. В годовом же выражении выдачи упали на 59%.

"POS-кредитование подросло на 27% к апрелю в деньгах. Россияне оформили 788,7 таких кредитов в мае на 22 миллиарда рублей. Средний чек в этом сегменте также вырос – почти на 12% к апрелю. К маю прошлого года снижение выдач составило около 15%", – говорится в сообщении.

В начале июня президент РФ Владимир Путин объявил о продлении программы льготной ипотеки для многодетных семей до конца 2023 года. Данный вопрос обсуждали в рамках заседания Госсовета.

Как отмечал эксперт ипотечного рынка Андрей Бархота, рыночные ставки по ипотеке могут понизиться до уровня 8,75–9,7% при условии понижения ключевой ставки Банка России на 1,25–1,75 процентного пункта (в настоящий момент она равна 11%).

